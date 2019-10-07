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Dairelerde şampiyonluk gecesi

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında final maçı bu akşam Merkezi Cezaevi ile Polis Genel Müdürlüğü arasında oynanacak

Dairelerde şampiyonluk gecesi
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Hasan Ramadan Cemil adına Gönyeli Halı Sahasında gerçekleşen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında final ve üçüncülük maçları bugün oynanacak.

Üçüncülük maçı saat 19.00’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Devlet Hastanesi takımları arasında oynanacak. Bu maçın ardından ise Merkezi Cezaevi ile Polis Genel Müdürlüğü takımları şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası ödül töreninde tüm takımlara ve hakemlere ödüller verilecek. Ramadan Cemil İşletmelerinin her yıl verdiği değerli ödüller yanında turnuvanın en centilmen takımlarına da büyük kupalar verilecek. Turnuvada bu yılki en centilmen takımları İhtiyat Sandığı ile Sayıştay Başkanlığı oldu.

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