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Dairelerde Polis ile Cezaevi lider

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvasında ikinci hafta geride kalırken, Polis Genel Müdürlüğü ile Merkez Cezaevi gruplarında liderliklerini sürdürdüler

Dairelerde Polis ile Cezaevi lider
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Geleneksel olarak merhum iş insanı, sporsever Hasan Ramadan Cemil adına düzenlenen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında ikinci hafta maçları tamamlandı.

Gönyeli Halı Sahası’nda devam eden Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’na Bakanlar, Milletvekilleri, spor adamları ve kamu çalışanları da büyük ilgi gösteriyor.

Son hafta oynanan karşılaşmalar sonunda A grubunda Polis Genel Müdürülüğü, B grubunda ise Merkez Cezaevi liderliği sürdürdü.

Sonuçlar, maç programı ve puan durumları şöyle:

A GRUBU

İhtiyat Sandığı - Polis Genel Müdürlüğü: 4-20

Gelir ve Vergi Dairesi - KIBTEK: 7-4

Devlet Piyangoları – Devlet Hastanesi: 4-6

B GRUBU

Din İşleri - Merkezi Cezaevi: 8-18

Sayıştay - Tarım Bakanlığı: 2-8

Turizm Bakanlığı - KKTC Meclis: 1-7

16 EYLÜL PAZARTESİ

A GRUBU

SAAT 19.00 POLİS-HASTANE

SAAT 20.00 KIB-TEK-DEVLET PİYANGOSU

SAAT 21.00 İHTİYAT SAN.-G.VERGİ D.

17 EYLÜL SALI

B GRUBU

SAAT 19.00 TELEFON-SAYIŞTAY

SAAT 20.00 MECLİS-DİN İŞLERİ

SAAT 21.00 TARIM BAK.-TURİZM BAK.

A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR    O         G         B         M         A         Y         P         AV.

POLİS GM      2          2          0          0          33        7          6          26

G.VERGİ D.   2          2          0          0          16        6          6          10

HASTANE      2          1          0          1          8          13        3          -5

İHTİYAT S.     2          1          0          1          10        22        3          -12

KIB-TEK         2          0          0          2          6          13        0          -7

PİYANGO      2          0          0          2          7          19        0          -12

B GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR    O         G         B         M         A         Y         P         AV.

M.CEZAEVİ   4          0          0          4          47        14        12        33

MECLİS          4          2          1          1          21        16        7          5

TARIM B.       3          2          0          1          19        11        6          8

DİN İŞ. B.       3          1          0          2          20        28        3          -8

TELEFON      3          1          0          2          9          17        3          -8

TURİZM         3          1          0          2          11        23        3          -12

SAYIŞTAY     4          0          1          3          11        28        1          -17

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