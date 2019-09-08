Dairelerde ikinci hafta başlıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ikinci hafta ilk maçları bugün oynanacak

Geleneksel olarak düzenlenen Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasının 9’uncusu Gönyeli Halı Sahası’nda devam ediyor. Merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına düzenlenen turnuvada bu yıl 13 takım 2 ayrı grupta mücadele ediyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan ilk hafta maçlarında 6 takımdan oluşan A Grubu’nda birer maç, 7 takımlı B grubunda ise ikişer maç geride kaldı.

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Polis Genel Müdürlüğü ile finalist takım Merkezi Cezaevi gruplarında kayıpsız olarak ilk haftayı tamamlamayı başardılar.

Bugün oynanacak B Grubu maçları ile ikinci haftaya giriş yapacak olan Devlet Daireleri’nde ilk hafta sonunda oluşan puan durumu ve maç programı şöyle:

PUAN DURUMLARI

A GRUBU

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.Polis Gen. Md. 1 1 0 0 13 3 3 10

2.Gelir ve Vergi D. 1 1 0 0 9 2 3 7

3.İhtiyat Sandığı D. 1 1 0 0 6 2 3 4

4.KIBTEK 1 0 0 1 2 6 0 -4

5.Devlet Hastanesi 1 0 0 1 2 9 0 -7

6.Devlet Piyangoları 1 0 0 1 3 13 0 -10

B Grubu

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.Merkezi Cezaevi 2 2 0 0 20 4 6 16

2.Tarım Bakanlığı 1 1 0 0 8 5 3 3

3.Din İşleri D. 2 1 0 1 12 10 3 2

4.Turizm ve Çevre B. 1 1 0 0 8 7 3 1

5.KKTC Meclisi 2 1 0 1 11 12 3 -1

6.Telefon Dairesi 2 0 0 2 5 14 0 -9

7.Sayıştay 2 0 0 2 6 17 0 -11

MAÇ PROGRAMI

9 Eylül Pazartesi (B Grubu)

Saat 20.00: Tarım Bakanlığı-Telefon Dairesi

Saat 21.00: Merkezi Cezaevi - Turizm ve Çevre Bakanlığı

Saat 22.00: KKTC Meclisi - Sayıştay

10 Eylül Salı (A Grubu)

Saat 20.00: İhtiyat Sandığı - Polis Genel Müdürlüğü

Saat 21.00: Gelir ve Vergi Dairesi - KIBTEK

Saat 22.00: Devlet Piyangoları – Devlet Hastanesi