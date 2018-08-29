Dairelerde heyecan devam ediyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda heyecan devam ederken, bu akşam gruplarda ikinci maçlar oynanacak

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 2 grupta ilk karşılaşmalar oynanırken, bu akşam ikinci maçlar oynanacak.

KKTC’deki Bakanlıklar ve Devlet Daireleri arasında geleneksel olarak düzenlenen ve İbrahim Özsoy’un organize ettiği halı saha futbol turnuvası Gençlik Gücü halı sahasında devam ediyor. Pazartesi ve Salı akşamı oynanan ilk maçlarda A Grubunda Merkezi Cevaevi, Tarım Bakanlığı ve Devlet Hastanesi galibiyet elde ederken, B grubunda Maliye Bakanlığı, Dışışleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürülüğü ilk maçlarda galibiyet elde etmeyi başardılar.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda bu yıl özel bir statü ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı bünyesinde oluşturulan “KİKEV Futbol Takımı” da mücadele ediyor. İlk maçına çıkan KİKEV takımına sporcuların aileleri ve futbolseverler büyük ilgi göterdi. “Spora Engel Yok, Yüreğinizdeki Engelleri Kaldırın” sloganı ile turnuvada ilk maçına çıkan KİKEV tüm takımlara başarılar diledi.

İlk maçların sonuçları şöyle:

A Grubu

Cezaevi -Gümrük: 6-3

Tarim Bakanlığı- Telefon Dairesi: 9-6

Devlet Hastahanesi- K.İ.K.E.V: 7-4

B Grubu

Maliye Bakanlığı- KKTC Meclis: 7-3

İhtiyat Sandığı- Dişişleri Bakanlığı: 6-9

Polis Genel Müdürlüğü- Sayıştay: 10-0

Gruplarda 2. maçlarin programi şöyle:

30 Ağustos Perşembe

A Grubu

Saat 19.00 Elektirik Kurumu-Telefon Dairesi

Saat 20.00 Devlet Hastanesi-Gümrük Dairesi

Saat 21.00 Tarım Bakanlığı-İşitme Konuşma Engelliler Vakfı

31 Ağustos Cuma

B Grubu

Saat 19.00 Din İşleri-İhtiyat Sandığı

Saat 20.00 Sayıştay-Maliye Bakanlığı

Saat 21.00 Dış İşleri-Polis Genel Müdürlüğü