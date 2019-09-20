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Dairelerde hedef çeyrek final

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda grup maçlarında son haftaya girilirken, dairelerde hedef çeyrek final olarak belirlendi

Dairelerde hedef çeyrek final
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Ülkemizin sevilen iş insanlarında merhum Hasan Ramadan Cemil adına organize edilen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında üçüncü hafta tamamlandı.

Gönyeli Halı Sahasında devam eden ve iki grupta toplam 13 takımın mücadele ettiği turnuvada gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

Her Pazartesi-Salı ve Perşembe akşamları oynanan maçlarda üçüncü hafta sonunda A Grubunda Polis Genel Müdürlüğü ile Gelir ve Vergi Dairesi 12’şer puanla son maçlarına giriyorlar. Son hafta birbirleri ile karşılaşacak iki takım da çeyrek finali garantiledi.

Devlet Hastanesi ile KIBTEK arasında oynanacak son maçın neticesi grupta üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımları belirleyecek.

B Grubunun kayıpsız takımı Merkezi Cezaevi de çeyrek finali garantiledi. Grupta son hafta ikişer maç oynayacak takımlardan KKTC Meclis, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Telefon Dairesi en iddialı takımlar. Din İşleri takımı da ilk 4’te yer alabilmek için son maçlarını oynayacak.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda gruplardaki son hafta maçları öncesi alınan maç sonuçları şöyle:

A GRUBU

Polis Gen.Md-KIBTEK: 19-5

Devlet Hastanesi-İhtiyat Sandığı: 9-4

Devlet Piyangosu-Gelir ve Vergi Dairesi: 6-13

B GRUBU

Telefon Dairesi-Sayıştay Bşk.: 6-2

KKTC Meclisi-Din İşleri D.: 8-7

Tarım Bak.-Turizm Bak.: 5-4

Etiketler; #Daireler #Hasan Ramadan Cemil
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