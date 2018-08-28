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Dairelerde futbol heyecanı başladı

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Dairelerde futbol heyecanı başladı
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Bakanlıklar ve Devlet Daireleri arasında geleneksel olarak düzenlenen halı saha futbol turnuvası başladı. 2014 yılından beri merhum Hasan Ramadan Cemil anısına organize edilen

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda bu yıl özel bir statü ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı bünyesinde oluşturulan “KİKEV Futbol Takımı” da mücadele ediyor.

Gençlik Gücü Halı Sahası’nda gerçekleştirilen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ilk maçlar Pazartesi akşamı oynandı.

KİKEV – Devlet Hastanesi maçı öncesinde KİKEV Mütevveĺi Heyeti Başkanı Bahire Doğru, turnuva organizatörü İbrahim Özsoy ve Devlet Hastahane 'si takım kaptanına teşeķkür belgesi takdim etti. 

Turnuvada ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU

Gümrük Dairesi - Merkezi Cezaevi: 3-6

Telefon Dairesi - Tarım Bakanlığı: 6-9

İşitme Konuşma Eng. Vkf(KİKEV) - Devlet Hastanesi: 4-7

Elektrik Kurumu – Bay

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