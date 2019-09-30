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Dairelerde çeyrek finaller başlıyor

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında çeyrek final maçları bugün oynanıyor

Dairelerde çeyrek finaller başlıyor
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Hasan Ramadan Cemil anısına düzenlenen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında grup maçlarının ardından sıra çeyrek finallere gelindi.

Gönyeli Halı Sahasında iki grupta toplam 13 takım arasında yapılan karşılaşmalar sonunda her iki grupta ilk 4 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükseldi. Yaklaşık 1 aydır devam eden turnuvada çeyrek final maçları bu akşam, yarı final maçları ise 4 Ekim Cuma akşamı oynanacak. Turnuvanın A Grubunda Polis Genel Müdürlüğü, Gelir ve Vergi Dairesi, Devlet Hastanesi ve İhtiyat Sandığı takımları, B Grubunda ise Merkezi Cezaevi, Telefon Dairesi, Tarım Bakanlığı ve KKTC Meclis takımı çeyrek finale yükselen takımlar olmuştu.

Turnuvanın çeyrek final ve yarı final programı şöyle:

1 Ekim Salı

Çeyrek final

Saat 18.00: Telefon Dairesi-Devlet Hastanesi (B2-A3)

Saat 19.00: Polis G.M.-KKTC Meclisi (A1-B4)

Saat 20.00: Merkezi Cezaevi-İhtiyat Sandığı (B1-A4)

Saat 21.00: Gelir Vergi Dairesi-Tarım Bakanlığı (A2-B3)

Yarı final

4 Ekim Cuma

Saat 19.00: B1/A4 Galibi - A2/B3 Galibi

Saat 20.00: A1/B4 Galibi - B2/A3 Galibi

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