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Dairelerde çeyrek final heyecanı yaşanacak

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda grup maçları tamamlandı, çeyrek finaller 25 Eylül Salı günü oynanacak

Dairelerde çeyrek final heyecanı yaşanacak
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Geleneksel olarak düzenlenmekte olan devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasında çeyrek finallere gelindi. Hasan Ramadan Cemil anısına oynanan turnuvada toplam 14 takım iki ayrı grupta mücadele etti ve gruplardaki son maçlar önceki gün oynandı.

Turnuva talimatnamesi gereği puan eşitliği durumunda 2li veya 3lü averaja bakılarak yapılan puan durumu neticesinde A Grubu’nda ve B Grubu’nda adını çeyrek finale yazdıran takımlar belirlendi. A Grubu’nda Merkezi Cezaevi, Tarım Bakanlığı, Telefon Dairesi ve Gümrük Dairesi, B Grubu’nda Polis Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, İhtiyat Sandığı, Sayıştay Başkanlığı adını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu. Çeyrek final maçları 25 Eylül Salı günü saat 19.00’da başlayacak. A1-B4, B1-A4, A2-B3 ve B2-A3 eşleşmeleri şeklinde karşılaşacak takımların galipleri adını yarı finale yazdıracak.

Çeyrek final programı:

25 Eylül Salı

Saat 19.00: Merkezi Cezaevi-Sayıştay Başkanlığı

Saat 20.00: Polis G.M.-Gümrük Dairesi

Saat 21.00: Tarım Bakanlığı-İhtiyat Sandığı

Saat 22.00: Maliye Bakanlığı-Telefon Dairesi

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