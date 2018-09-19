Dairelerde çeyrek final heyecanı yaşanacak

Geleneksel olarak düzenlenmekte olan devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasında çeyrek finallere gelindi. Hasan Ramadan Cemil anısına oynanan turnuvada toplam 14 takım iki ayrı grupta mücadele etti ve gruplardaki son maçlar önceki gün oynandı.
Turnuva talimatnamesi gereği puan eşitliği durumunda 2li veya 3lü averaja bakılarak yapılan puan durumu neticesinde A Grubu’nda ve B Grubu’nda adını çeyrek finale yazdıran takımlar belirlendi. A Grubu’nda Merkezi Cezaevi, Tarım Bakanlığı, Telefon Dairesi ve Gümrük Dairesi, B Grubu’nda Polis Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, İhtiyat Sandığı, Sayıştay Başkanlığı adını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu. Çeyrek final maçları 25 Eylül Salı günü saat 19.00’da başlayacak. A1-B4, B1-A4, A2-B3 ve B2-A3 eşleşmeleri şeklinde karşılaşacak takımların galipleri adını yarı finale yazdıracak.
Çeyrek final programı:
25 Eylül Salı
Saat 19.00: Merkezi Cezaevi-Sayıştay Başkanlığı
Saat 20.00: Polis G.M.-Gümrük Dairesi
Saat 21.00: Tarım Bakanlığı-İhtiyat Sandığı
Saat 22.00: Maliye Bakanlığı-Telefon Dairesi