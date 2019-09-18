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Dairelerde çeyrek final hesapları

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncü hafta ilk maçları oynanırken daireler çeyrek final hesapları yapmaya başladılar

Dairelerde çeyrek final hesapları
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Hasan Ramadan Cemil adına organize edilen Devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasında üçüncü haftanın ilk maçları oynandı.

İki grupta 13 takımın mücadele ettiği turnuva Gönyeli Halı Sahasında devam ediyor. Her Pazartesi-Salı ve Perşembe akşamları oynanan maçlarda üçüncü hafta sonunda A Grubunda Polis Genel Müdürlüğü ile Gelir ve Vergi Dairesi kayıpsız yoluna devam ediyor.

B Grubunda ise Merkezi Cezaevi 4 maçta 4 galibiyetle zirvede kayıpsız gidiyor.

Gruplardan ilk 4 takımın çeyrek finale yükseleceği Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında üçüncü haftanın kapanış maçları bugün oynanacak.

SONUÇLAR, MAÇ PROGRAMI VE PUAN DURUMLARI ŞÖYLE:

A GRUBU

Polis Gen.Md.-Devlet Hastanesi: 8-7

KIBTEK-Devlet Piyangosu: 14-4

İhtiyat San.-Gelir ve Vergi D.: 4-9

B GRUBU

Telefon Dairesi-Sayıştay Bşk.: 6-2

KKTC Meclisi-Din İşleri D.: 8-7

Tarım Bak.-Turizm Bak.: 5-4

19 EYLÜL PERŞEMBE

A GRUBU

Saat 19.00: Polis Gen.Md-KIBTEK

Saat 20.00: Devlet Hastanesi-İhtiyat Sandığı

Saat 21.00: Devlet Piyangosu-Gelir ve Vergi Dairesi

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