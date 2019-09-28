Dairelerde çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ülkemizin sevilen ve sayılan iş insanlarından merhum Hasan Ramadan Cemil anısına düzenlenen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında gurup maçları tamamlanırken, çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Gönyeli Halı Sahasında iki grupta toplam 13 takım arasında yapılan karşılaşmalar sonunda her iki grupta ilk 4 sırada yer alan takımlar adını çeyrek finale yazdırdı. A Grubunda Polis Genel Müdürlüğü,Gelir ve Vergi Dairesi, Devlet Hastanesi ve İhtiyat Sandığı takımları adını çeyrek finale yazdırırken, B Grubunda önceki gün oynanan son maçların ardından ilk 4 sıra netleşti. Lideri belli edecek maçta Merkezi Cezaevi takımı Tarım Bakanlığı karşısında 2-1 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanırken, grubu kayıpsız lideri bitirdi. Telefon Dairesi ikili averajda üstün olduğu Tarım Bakanlığının üstünde ikinci oldu. Tarım ise üçüncü bitirdi. Grup dördüncüsü ise KKTC Meclis takımı geldi.

Turnuvanın çeyrek final ve yarı final programı şöyle:

1 Ekim Salı

Çeyrek final

Saat 18.00: Telefon Dairesi-Devlet Hastanesi (B2-A3)

Saat 19.00: Polis G.M.-KKTC Meclisi (A1-B4)

Saat 20.00: Merkezi Cezaevi-İhtiyat Sandığı (B1-A4)

Saat 21.00: Gelir Vergi Dairesi-Tarım Bakanlığı (A2-B3)

Yarı final

4 Ekim Cuma

Saat 19.00: B1/A4 Galibi - A2/B3 Galibi

Saat 20.00: A1/B4 Galibi - B2/A3 Galibi