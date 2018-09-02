banner107
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
31 0
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
17 0
Lefkoşa toza dumana boğuldu
Lefkoşa toza dumana boğuldu
26 0
Hangisi seni daha çok korkutuyor?
Hangisi seni daha çok korkutuyor?
73 0
Renault'tan coupe formlu bir SUV
Renault'tan coupe formlu bir SUV
38 0
Barış mesajları verilecek
Barış mesajları verilecek
44 0
Doğancı'da, Tabak - Oktay dönemi
Doğancı'da, Tabak - Oktay dönemi
295 0
Cihangir'de anlamlı maçlar
Cihangir'de anlamlı maçlar
56 0
banner82
banner147

Dairelerde 2. Hafta maçları oynanıyor

banner27

Dairelerde 2. Hafta maçları oynanıyor
banner137

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 2. Hafta maçları oynanıyor. Geçtiğimiz Cuma günü oynanan maçlarla gruplarda tüm takımlar sahaya çıkmış oldu.

KKTC’deki Bakanlıklar ve Devlet Daireleri arasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve İbrahim Özsoy’un organize ettiği  halı saha futbol turnuvası Gençlik Gücü halısahasında devam ediyor.

Turnuvada şimdiye kadar oynanan maçlarda en gollü maç Din İşleri Dairesi, İhtiyat Sandığı maçında ortaya çıktı. 26 golün atıldığı maçta İhtiyat Sandığı rakibini 17-9 mağlup etti.

Sonuçlar

A Grubu

Elektirik Kurumu-Telefon Dairesi: 8-4

Devlet Hastanesi-Gümrük Dairesi: 7-5

Tarım Bakanlığı-İşitme  Konuşma Engelliler Vakfı: 4-2

B Grubu

Din İşleri-İhtiyat Sandığı: 9-17

Sayıştay-Maliye Bakanlığı: 1-5

Dış İşleri-Polis Genel Müdürlüğü: 2-9

Maçların programı

3 Eylül Pazartesi Programı

SAAT 19.00 KKTC Meclis-Sayıştay

Saat 20.00 Polis Genel Müdürlüğü-Din İşleri

Saat 21.00 Maliye Bakanlığı-Dış İŞleri

4 Eylül Salı Programı

Saat 19.00 Merkezi Cezaevi-Devlet Hastanesi

Saat 20.00 İKEV-Elektirik Kurumu

Saat 21.00 Gümrük Dairesi-Tarım Bakanlığı

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.