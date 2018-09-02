Dairelerde 2. Hafta maçları oynanıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 2. Hafta maçları oynanıyor. Geçtiğimiz Cuma günü oynanan maçlarla gruplarda tüm takımlar sahaya çıkmış oldu.

KKTC’deki Bakanlıklar ve Devlet Daireleri arasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve İbrahim Özsoy’un organize ettiği halı saha futbol turnuvası Gençlik Gücü halısahasında devam ediyor.

Turnuvada şimdiye kadar oynanan maçlarda en gollü maç Din İşleri Dairesi, İhtiyat Sandığı maçında ortaya çıktı. 26 golün atıldığı maçta İhtiyat Sandığı rakibini 17-9 mağlup etti.

Sonuçlar

A Grubu

Elektirik Kurumu-Telefon Dairesi: 8-4

Devlet Hastanesi-Gümrük Dairesi: 7-5

Tarım Bakanlığı-İşitme Konuşma Engelliler Vakfı: 4-2

B Grubu

Din İşleri-İhtiyat Sandığı: 9-17

Sayıştay-Maliye Bakanlığı: 1-5

Dış İşleri-Polis Genel Müdürlüğü: 2-9

Maçların programı

3 Eylül Pazartesi Programı

SAAT 19.00 KKTC Meclis-Sayıştay

Saat 20.00 Polis Genel Müdürlüğü-Din İşleri

Saat 21.00 Maliye Bakanlığı-Dış İŞleri

4 Eylül Salı Programı

Saat 19.00 Merkezi Cezaevi-Devlet Hastanesi

Saat 20.00 İKEV-Elektirik Kurumu

Saat 21.00 Gümrük Dairesi-Tarım Bakanlığı