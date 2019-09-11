Daireler gollerle coşuyor

Geleneksel olarak düzenlenen ve merhum iş insanı, Hasan Ramadan Cemil adına düzenlenen Devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasında ikinci hafta maçları gollü geçiyor.
Gönyeli Halı Sahası’nda her Pazartesi-Salı ve Perşembe akşamları gerçekleşen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda A Grubunda Polis Genel Müdürlüğü, B grubunda Merkezi Cezaevi kayıpsız yoluna devam ediyor.
A grubunda geçtiğimiz gün oynanan maçlarda Polis Genel Müdürlüğü rahat galibiyet alırken, KIBTEK 3-0 öne geçtiği Gelir Vergi Dairesine 7-4 mağlup oldu. A grubundaki gecenin son maçında ise Devlet Hastanesi, Devlet Piyangolarını 6-4'le geçerek ilk galibiyetini aldı.
Sonuçlar ve maç programı şöyle:
B GRUBU
Telefon Dairesi-Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: 4-3
Merkezi Cezaevi-Turizm ve Çevre Bakanlığı: 9-2
Sayıştay Başkanlığı-KKTC Meclis: 3-3
A GRUBU
İhtiyat Sandığı - Polis Genel Müdürlüğü: 4-20
Gelir ve Vergi Dairesi - KIBTEK: 7-4
Devlet Piyangoları – Devlet Hastanesi: 4-6
12 EYLÜL PERŞEMBE
B GRUBU
Saat 20.00: Din İşleri - Merkezi Cezaevi
Saat 21.00: Sayıştay - Tarım Bakanlığı
Saat 22.00: Turizm Bakanlığı - KKTC Meclis