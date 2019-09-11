Daireler gollerle coşuyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası ikinci haftasında bol gollü maçlar oynanıyor

Geleneksel olarak düzenlenen ve merhum iş insanı, Hasan Ramadan Cemil adına düzenlenen Devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasında ikinci hafta maçları gollü geçiyor.

Gönyeli Halı Sahası’nda her Pazartesi-Salı ve Perşembe akşamları gerçekleşen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda A Grubunda Polis Genel Müdürlüğü, B grubunda Merkezi Cezaevi kayıpsız yoluna devam ediyor.

A grubunda geçtiğimiz gün oynanan maçlarda Polis Genel Müdürlüğü rahat galibiyet alırken, KIBTEK 3-0 öne geçtiği Gelir Vergi Dairesine 7-4 mağlup oldu. A grubundaki gecenin son maçında ise Devlet Hastanesi, Devlet Piyangolarını 6-4'le geçerek ilk galibiyetini aldı.

Sonuçlar ve maç programı şöyle:

B GRUBU

Telefon Dairesi-Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: 4-3

Merkezi Cezaevi-Turizm ve Çevre Bakanlığı: 9-2

Sayıştay Başkanlığı-KKTC Meclis: 3-3

A GRUBU

İhtiyat Sandığı - Polis Genel Müdürlüğü: 4-20

Gelir ve Vergi Dairesi - KIBTEK: 7-4

Devlet Piyangoları – Devlet Hastanesi: 4-6

12 EYLÜL PERŞEMBE

B GRUBU

Saat 20.00: Din İşleri - Merkezi Cezaevi

Saat 21.00: Sayıştay - Tarım Bakanlığı

Saat 22.00: Turizm Bakanlığı - KKTC Meclis