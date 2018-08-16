Daireler 27 Ağustos’da sahaya inecek

Hasan Ramadan Cemil adına düzenlenen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 27 Ağustos’da başlayacak

KKTC’deki Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı Devlet Dairelerinin katılımı ile her yıl gerçekleşen halı saha futbol turnuvasının bu yıl 8’incisi gerçekleştirilecek.

Hasan Ramadan Cemil adına düzenlenen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası bu yıl 27 Ağustos’da başlayacak. Her yıl olduğu gibi yine İbrahim Özsoy tarafından organize edilen turnuva Gençlik Gücü Halı Sahası’nda gerçekleşecek ve 1,5 ay sürecek.

Bu yıl toplam 14 takımın katılımı ile gerçekleşecek Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda takımlar 7’şerli iki grupta mücadele edecek. Her hafta Pazartesi-Salı ve Perşembe-Cuma akşamları oynanacak maçlarla sürecek turnuvada grup maçları 18 Eylül Salı günü tamamlanacak. 24 Eylül Pazartesi günü çeyrek final ve 27 Eylül Perşembe günü yarı final maçlarının oynanacağı turnuvada şampiyon 2 Ekim Salı akşamı belli olacak. Turnuvada önceki gün yapılan kura çekimi ile gruplar belirlendi ve maç programı da oluşturuldu. Turnuva ile ilgili detaylı bilgilendirme facebookta “KKTC Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası” isimli sayfadan yapılıyor.

A GRUBU B GRUBU

Tarım Bakanlığı Maliye Bakanlığı

Elektrik Kurumu Dışişleri Bakanlığı

Merkezi Cezaevi KKTC Meclisi

Devlet Hastanesi Sayıştaylık

İşitme Konuşma Engelli Vakfı Din İşleri Dairesi

Telefon Dairesi Polis Genel Müdürlüğü

Gümrük Dairesi İhtiyat Sandığı

GRUPLARDAKİ İLK MAÇ PROGRAMI:

27 AĞUSTOS PAZARTESİ

A GRUBU

19.00: Gümrük Dairesi - Merkezi Cezaevi

20.00: Telefon Dairesi - Tarım Bakanlığı

21.00: İşitme Konuşma Eng.Vkf. - Devlet Hastanesi

Elektrik Kurumu - Bay

28 AĞUSTOS SALI

B GRUBU

19.00: Maliye Bakanlığı - KKTC Meclisi

20.00: İhtiyat Sandığı - Dışişleri Bakanlığı

21.00: Polis Genel Müdürlüğü - Sayıştaylık