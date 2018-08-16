Daireler 27 Ağustos’da sahaya inecek

KKTC’deki Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı Devlet Dairelerinin katılımı ile her yıl gerçekleşen halı saha futbol turnuvasının bu yıl 8’incisi gerçekleştirilecek.
Hasan Ramadan Cemil adına düzenlenen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası bu yıl 27 Ağustos’da başlayacak. Her yıl olduğu gibi yine İbrahim Özsoy tarafından organize edilen turnuva Gençlik Gücü Halı Sahası’nda gerçekleşecek ve 1,5 ay sürecek.
Bu yıl toplam 14 takımın katılımı ile gerçekleşecek Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda takımlar 7’şerli iki grupta mücadele edecek. Her hafta Pazartesi-Salı ve Perşembe-Cuma akşamları oynanacak maçlarla sürecek turnuvada grup maçları 18 Eylül Salı günü tamamlanacak. 24 Eylül Pazartesi günü çeyrek final ve 27 Eylül Perşembe günü yarı final maçlarının oynanacağı turnuvada şampiyon 2 Ekim Salı akşamı belli olacak. Turnuvada önceki gün yapılan kura çekimi ile gruplar belirlendi ve maç programı da oluşturuldu. Turnuva ile ilgili detaylı bilgilendirme facebookta “KKTC Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası” isimli sayfadan yapılıyor.
A GRUBU B GRUBU
Tarım Bakanlığı Maliye Bakanlığı
Elektrik Kurumu Dışişleri Bakanlığı
Merkezi Cezaevi KKTC Meclisi
Devlet Hastanesi Sayıştaylık
İşitme Konuşma Engelli Vakfı Din İşleri Dairesi
Telefon Dairesi Polis Genel Müdürlüğü
Gümrük Dairesi İhtiyat Sandığı
GRUPLARDAKİ İLK MAÇ PROGRAMI:
27 AĞUSTOS PAZARTESİ
A GRUBU
19.00: Gümrük Dairesi - Merkezi Cezaevi
20.00: Telefon Dairesi - Tarım Bakanlığı
21.00: İşitme Konuşma Eng.Vkf. - Devlet Hastanesi
Elektrik Kurumu - Bay
28 AĞUSTOS SALI
B GRUBU
19.00: Maliye Bakanlığı - KKTC Meclisi
20.00: İhtiyat Sandığı - Dışişleri Bakanlığı
21.00: Polis Genel Müdürlüğü - Sayıştaylık