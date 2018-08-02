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Dahlameroğlu, Türkiye'de de görevinin başında

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Dahlameroğlu, Türkiye'de de görevinin başında
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Halter ve Vücut Geliştirme Federasyon Başkanı Ali Dahlameroğlu’nun Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu Hakem Kurulu Başkanlığı görevine son verildiği yönündeki haberler üzerine Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu açıklama yaptı.

Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu açıklamasında ifadeleri kullanıldı;
“Ali Dahlameroğlu, Federasyonumuz Vücut Geliştirme ve Fitness branşlarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olup hakkında federasyonumuzca TC mahkemelerine açılmış bir dava dosyası bulunmamaktadır.”

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