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Cumhuriyet Stadı açılışı ertelendi

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İskele Cumhuriyet Stadı'nın ışıklandırılmış halinin açılış töreni, yenileme çalışmaları tamamlanamadığından dolayı ertelendi

Cumhuriyet Stadı açılışı ertelendi
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K-PET Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği'nin maçlarını oynadığı İskele Cumhuriyet Stadı'nın ışıklandırılmış halinin açılış töreni, yenileme çalışmaları tamamlanamadığından dolayı ertelendi

Daha önceden 2 Şubat 2018 tarihinde, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü ile Yenicami Ağdelen Kulübü karşılaşmasıyla açılışının yapılacağı duyurulan İskele Cumhuriyet Stadı'nın yenileme çalışmaları tamamlanamadığından dolayı, stadın açılışı ileri bir tarihe ertelendi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da 2 Şubat Cuma akşamı oynanacağı açıklanan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü ile Yenicami Ağdelen Kulübü karşılaşmasının tarihini 4 Şubat 2018 saat Pazar günü 14.30 olarak değiştirdi. 

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