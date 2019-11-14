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Cumhuriyet Kupası maçları tamamlandı

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Cumhuriyet Meclisi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası maçları tamamlandı, takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Cumhuriyet Kupası maçları tamamlandı

  

Yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay turnuvaya katkı koyan tüm takımlara teşekkür etti, dostlukla kardeşlikle geçen iki gün yaşadıklarını söyledi.


Sporun birleştirici ruhunun her şeyin ötesinde olduğunu vurgulayan Uluçay, birliktelikle ambargolar konusunda dünyaya mesaj verildiğini de belirtti.

İkinci gün oynanan karşılaşmalarda KKTC Master Takımı İngiltere Türk Toplumu Master Takımını 4-1, Cumhuriyet Meclisi Takımı da Türkiye’den Kocaeli Master Takımını 6-0 mağlup etti. 
 

 

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