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Cumhuriyet Kupası, Gönyeli A/A Kulübünün

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Cumhuriyet Kupası, Gönyeli A/A Kulübünün
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Atıcılık Federasyonu ‘’2019 Trap Cumhuriyet Kupası’’ Mutluyaka Dr. Fazıl Küçük Atış Poligonunda yapılan final atışlarının ardından tamamlandı.

2 gün süren mücadele sonunda Büyük Erkeklerde Boğaztepe A / A sporcusu Ahmet Arkoç, Genç Erkeklerde Cihangir A/A sporcusu Öskan Uzunsaf, Veteranlarda ise Gazimağusa A / A Kulübünden Emir Emirzadeoğulları birincilik kupasının sahibi oldular. Takım klasmanında ise Hasan Eylenceli, Cemal Dayı ve Mert Kofalı’dan oluşan Gönyeli A  / A  A Takımı toplam 322 puan atarak ‘’2019 Trap Cumhuriyet Kupasının sahibi oldu. Dereceye giren Atıcılara ve kulüplerimize ödülleri, federasyon eski başkanı Cemal Paralik ile federasyon başkanı Türker Yiğitcan verdi. Müsabakaya toplam 18 atıcı sporcu katıldı müsabakada, sporcular ilk gün 75, 2. gün 50 olmak üzere toplam 125 hedef plak'a atış yaparak en iyi dereceyi elde ettiler.

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