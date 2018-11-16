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Cumhuriyet Kupası, George Offord’un

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Cumhuriyet Kupası, George Offord’un
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Golf Federasyonu yıllık turnuva programı çerçevesinde, 15 Kasım Perşembe günü gerçekleşen Cumhuriyet Kupası’nı 72 Net ile George Offord kazandı.

Strokeplay formatında 18 çukur ve full handicap olarak geniş bir katılımla gerçekleşen turnuvada ikinciliği yine 72 Net ile Ian Steven alırken, Jean Pierre Mainardi 73 Net ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvada Gross birinciliğini ise Sam Bray kazandı. Turnuva sonrası kazananlara ödülleri KKTC Golf Federasyonu başkanı Soner Yetkili tarafından takdim edildi.

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