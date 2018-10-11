Country Kupası, Akova'da gerçekleştirilecek

3. Asya Atlı Spor Kulübü Country Kupası, bu yıl Binicilik Federasyonu çatısı altında gerçekleştirilecek.

Asya Atlı Spor Kulübü'nün, Dumlupınar Türk Spor Kulübü , Yeniboğaziçi Belediyesi ve Geçitkale Belediyesi ana sponsorluğunda gerçekleştireceği "3. AAS Country Kupası'na" tüm atlı spor kulüpleri ve binicilik sporu meraklıları davet edildi.

21 Ekim Pazar günü Asya Atlı Spor Kulübü'nün Akova'daki tesislerinde saat 12:00'de etkinliklerin başlayacağı yarış, saat 13:00'te başlayacak. 70cm, 90cm. 110cm ve 120cm kategorileri ve kudret yarışının olacağı Country Kupası'nda, "En şık binici" ve "En bakımlı at" da seçilecek.