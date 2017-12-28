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Çocukları sevindirdiler

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Okçuluk Federasyonu yönetim kurulu, yeni yıl dolayısıyla SOS Çocuk Köyü, Çocuk Esirgeme Kurumu ve onkoloji servisindeki çocukları ziyaret ederek hediyeler verdi

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Çocukları sevindirdiler
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Okçuluk Federasyonu yeni yıl dolayısı ile Başkan Ferdi çiftçi ve yönetimden oluşan bir heyet ile SOS Çocuk Köyü, Çocuk Esirgeme Kurumu ve onkoloji servisinde yatan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Okçuluk Federasyonu başkanı Ferdi Çiftçi eşliğinde yönetimden asbaşkan Yrd Doç Dr Muzaffer Doğgun, Muhasebe sorumlusu Gizem Tanrıkul, halkla ilişkiler ve basın sorumluları Bakiye Lord ile Yusuf Darbukacı ve yönetim kurulu üyesi Cihan Erdoğan, Sos Çocuk Köyü, Devlet Çocuk Esirgeme Kurumu ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi onkoloji servisinde yatmakta olan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdiler.

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