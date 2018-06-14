Çocuk fitnessçilerimiz şampiyonluk için Slovakya yolunda

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu'na bağlı NEV Çocuk Fitness sporcuları 15-17 Haziran'da Slovakya'da yapılacak IFBB World Children Fitness Championship'e katılmak üzere bugün ülkeden ayrılıyor.
Şampiyonada 9 sporcumuz şampiyonluk için mücadele verecek. Kafilede federasyon başkanı Ali Dahlameroğlu, Uluslararası hakem ve antrenör Neval Çelebioğlu Akgürgen yer alıyor.
Kafilede yer alan sporcularımız şöyle: "Duru Arslan, Şengül Karataç, Masal Kalkanlı, Ayşe Turgay, Ülfet Tomak, Tara Tantura, Yasmin Racioğlu, Coşkun Tast Ateş, Kemal Kondoz"