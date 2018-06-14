banner107
Dev şölen başladı
Dev şölen başladı
22 0
Zehir saçan hayvanlar
Zehir saçan hayvanlar
42 0
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
682 0
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
101 0
Zirvede güç birliği
Zirvede güç birliği
36 0
“İptale anlam veremedik”
“İptale anlam veremedik”
53 0
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
39 0
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
256 0
banner82
banner147

Çocuk fitnessçilerimiz şampiyonluk için Slovakya yolunda

banner27

Çocuk fitnessçilerimiz şampiyonluk için Slovakya yolunda
banner137

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu'na bağlı NEV Çocuk Fitness sporcuları 15-17 Haziran'da Slovakya'da yapılacak IFBB World Children Fitness Championship'e katılmak üzere bugün ülkeden ayrılıyor.

Şampiyonada 9 sporcumuz şampiyonluk için mücadele verecek. Kafilede federasyon başkanı Ali Dahlameroğlu, Uluslararası hakem ve antrenör Neval Çelebioğlu Akgürgen yer alıyor.

Kafilede yer alan sporcularımız şöyle: "Duru Arslan, Şengül Karataç, Masal Kalkanlı, Ayşe Turgay, Ülfet Tomak, Tara Tantura, Yasmin Racioğlu, Coşkun Tast Ateş, Kemal Kondoz"

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.