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Çocuk fitnesçiler, Polonya’da podyuma çıkacak

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Nev Cocuk Fitness şampiyonlar takımı, WFF Dünya Şampiyonası için gideceği Polonya’da şampiyonluk hedefleyecek

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Çocuk fitnesçiler, Polonya’da podyuma çıkacak
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Çocuk fitnesçilerden oluşan Nev Fitness Team, World Fitness Federations WFF Dünya Şampiyonası için Polonya’ya gidiyor.
Polonya Gdansk’ta 24-26 Kasım 2018'de gerçekleştirilecek Uluslararası World Fitness Federations  Fit-Kids Şampiyonası’na Nev Fitness ekibinden 12 sporcu fit kid solo& fitness aerobic & fitness olmak üzere toplam 13 kategoride KKTC adına yarışacak. Nev Cocuk Fitness şampiyonlar takımı Polonya’da şampiyonluk hedefleyecek.

Federasyon asbaşkanı Uluslararası hakem Neval Çelebioğlu Akgürgen, antrenör Hayriye Turgay ve Ödül Demircioğlu’nun yer aldığı kafilede şu sporcular yer alacak:
7 yaş..Duru Arslan (Türkiye şampiyonu)
9 yaş..Su Öz (Türkiye şampiyonu)
10 yaş.. Ayse Turgay (Türkiye şampiyonu)
10 yaş..Helin Zaim (KKTC şampiyonu)
11 yaş...Ülfet Tomak (Türkiye şampiyonu)
12 yaş...Sevim Yağmur Koç (Dünya&Avrupa Şampiyonu)
12 yaş..Coşkun Tast Ateş (Dünya şampiyonu)
13 yaş..Nehir Özerkan (Dünya &Avrupa şampiyonu)
15 yaş....Sudem Serinkan (Avrupa şampiyonu)
16 yaş..Bilin Akgürgen(Balkan şampiyonu)
17 yaş.. Arif Tuğcan Kondoz(Dünya &Avrupa şampiyonu)
18 yaş...Polen Ateş (KKTC şampiyonu)
 

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