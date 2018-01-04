“Çocuğunuza yapacağınız en iyi iyilik, sporu sevdirmek”

Uluslararası Final Üniversitesi Akademisyenlerinden Mesut Batıhan, çocukların psikolojik, zihinsel ve bedensel gelişimi için hareketsizliğin zararlarına dikkat çekti

Uluslararası Final Üniversitesi, tarafından çocukların sağlıklı büyümesine katkı amacıyla hayata geçirilen Spor Okulu’nda eğitsel oyunların da dahil edildiği spor programlarıyla çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimine yönelik çalışmalar yapılıyor. Uluslararası Final Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu akademisyenlerinden Uzman Mesut Batıhan, çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimi için sporun önemine dikkat çekerek, günümüzde hareketsiz yaşam koşulları, çocukların bilgisayar başında uzun vakitler geçirmesi gibi nedenlere bağlı olarak, çocuk yaşta obezite ve diyabetin yaygınlaştığını kaydetti. Batıhan, çocukların sağlıklı gelişimine katkı koymak amacıyla, Uluslararası Final Üniversitesi olarak, halka yönelik Spor Okulu’nu hayata geçirdiklerini belirterek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“TEKNOLOJİ ÇOCUKLARI HAREKETSİZLEŞTİRİYOR”

Günümüzde, bilgisayar, tablet ve cep telefonlarının çocuklar arasında kullanımının yaygınlaştığı ve buna bağlı olarak hareketsiz kalan çocukların, yanlış beslenme alışkanlıkları da eklenince ileriki yaşlarda kalp hastalıkları, diyabet, obezite gibi sağlık sorunlarına açık hale geldiğini belirten Batıhan, çocuklara düzenli spor ve doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Hareketsiz büyüyen çocukların, zihinsel olarak da gelişiminin sekteye uğradığını belirten Batıhan, “Çocuklarımıza yapacağımız en iyi iyilik onları sporla tanıştırarak, kendi ilgileri alanında bir spor dalında aktif olmasını sağlamaktır” dedi.

“UFÜ SPOR OKULU’NDA SPOR AKTİVİTELERİ EĞİTSEL OYUNLARLA DESTEKLENİYOR”

Uzman Mesut Batıhan, çocukların düzenli spor yapmasının, zihinsel gelişimi ile kişilik gelişimine de katkı sağladığını belirterek, Uluslararası Final Üniversitesi Spor Okulu’nda çocuklara pratik düşünme becerileri ve paylaşım duygusunu kazandırmak ile yenme ve yenilme kavramlarını oluşturmaya yönelik programlar hazırladıklarını belirtti. Batıhan, antrenman programlarının yaş gruplarına göre eğitsel oyunlarla da desteklendiğini de belirtti. Halkın katılımına açık olan spor okulunda şu an itibarıyla Basketbol ve Futbol çalışmalarının kırka yakın öğrenciyle sürdürdüklerini belirten Batıhan, ilerleyen projeleri arasında spor dallarını çeşitlendirmek ve çocuklara yönelik güncel aktivitelere yönelik de kurslar vermek olduğunu söyledi.. Batıhan, ilerleyen günlerde, aileler için doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasına yönelik seminerler de gerçekleştireceklerini kaydetti.