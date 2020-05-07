Çoban: Federasyonumuza bu reva görülmemeliydi

Cimnastik Federasyonu asbaşkanı Erçin Çoban,“Sosyal sorumluluk bilincini en üst seviyede tutan, özerk olmayan bir federasyonu dipten alıp lisanslı oyuncu sıralamasında 16. sıradan 5. sıralara kadar taşımış bir federasyona bu reva görülmemeliydi.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu salonunun çatısıgeçtiğimiz günLefkoşa’yı etkisi altı alan yoğun sağanak yağış sonrasında akıtmış ve salonun içerisi su dolmuştu.

Özellikle tavanı çok yıpranmış olan ve geçmişte de akıtarak tehlikeye neden olan çatının durumu ile ilgiliKKTC Cimnastik Federasyonu asbaşkanı Erçin Çoban açıklamalarda bulundu.

Erçin Çoban’ın açıklamaları şöyle:

“Cimnastik camiası kesinlikle bunu hak etmiyor. 32 federasyonun bulunduğu bir ülkede böyle bir zamanda bile tüm sorumluluklarını bir kenara bırakıp ülkesi için, toplumu için, aç insan kalmasın, “Çocuklar için el ele” sloganları ile sosyal sorumluluk bilincini en üst seviyede tutan bir federasyona bu reva görülmemeliydi.

Spor Dairesinin tavrı eşittir devletin tavrıdır. Spor Dairesinin resmi sayfasında bile federasyonumuza ait bilgiler 2 sene öncesine ait bilgiler ise zaten durum herşeyi özetliyor. 270 lisanslı sporcusu bulunduğunu gösteren daire verileri bu rakamın şuan 1500 civarında olduğundan bihaber ise durumun özeti, ilgisizlik demektir.

Özerk olmayan bir federasyonu dipten alıp da 32 federasyonun içinden lisanslı oyuncu sıralamasında 16. sıradan 5. sıralara kadar taşımış bir federasyona verilen değer bu ise sanırım bu ülkenin çocuklarına, ailelerine ve geleceğimize verilen değer ortadadır.

Ama biz yılmadan nasıl ki bugünlere gelirken devlet katkı payını bile almadan geldiysek bundan sonra da sınırlarımızı zorlayıp zoru başaracağız.”