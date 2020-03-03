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CMC Golf Kulübünde ödül günü gerçekleştirildi

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CMC Golf Kulübünde ödül günü gerçekleştirildi

CMC Golf Kulübü’nün, Efes Pilsen Sponsorluğunda 2019 yılı içerisinde gerçekleşen önemli turnuvaların ödülleri yemekli bir organizasyon ile sahiplerine verildi.

Ödüller Kulüp Kaptanı BobHodge ve Kaptan Yardımcısı Bertan Erçin tarafından takdim edildi. CMC Golf Kulübü Başkanı Engin Portakalcıoğlu, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da Kulübe verdiği destekten dolayı Efes Pilsen’e teşekkür etti.

Best Of 7 Round:

1. Hasan Garabli

2. Steve Neufeld

3. NickyO’Donnel

Order Of Merit:

1. NickyO’Donnel

2. Steve Neufeld

3. Ian Steven

Eclectic:

1. Hasan Garabli

2. NickyO’Donnel

Masters:

1. Hasan Garabli

2. NickyO’Donnel

3. Steve Neufeld

SinglesMatchplay:

1. NickyO’Donnel

2. Hasan Garabli

SinglesStrokeplay:

1. Hasan Garabli

2. BobHodge

DoublesMatchplay:

1. Hasan Garabli - Gülay Garabli

2. Engin Portakalcıoğlu - Targuç Özen

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