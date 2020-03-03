CMC Golf Kulübünde ödül günü gerçekleştirildi

CMC Golf Kulübü’nün, Efes Pilsen Sponsorluğunda 2019 yılı içerisinde gerçekleşen önemli turnuvaların ödülleri yemekli bir organizasyon ile sahiplerine verildi.
Ödüller Kulüp Kaptanı BobHodge ve Kaptan Yardımcısı Bertan Erçin tarafından takdim edildi. CMC Golf Kulübü Başkanı Engin Portakalcıoğlu, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da Kulübe verdiği destekten dolayı Efes Pilsen’e teşekkür etti.
Best Of 7 Round:
1. Hasan Garabli
2. Steve Neufeld
3. NickyO’Donnel
Order Of Merit:
1. NickyO’Donnel
2. Steve Neufeld
3. Ian Steven
Eclectic:
1. Hasan Garabli
2. NickyO’Donnel
Masters:
1. Hasan Garabli
2. NickyO’Donnel
3. Steve Neufeld
SinglesMatchplay:
1. NickyO’Donnel
2. Hasan Garabli
SinglesStrokeplay:
1. Hasan Garabli
2. BobHodge
DoublesMatchplay:
1. Hasan Garabli - Gülay Garabli
2. Engin Portakalcıoğlu - Targuç Özen