CMC Golf Kulübü yine galip

Ayios Nikolas Golf Kulübü İle karşılaşan Yeşilyurt CMC Golf Sahasında karşılaşan CMC Golf Kulübü galip gelen taraf oldu

Hafta sonu Yeşilyurt CMC Golf Sahasında Mağusa yakınındaki üsler bölgesi Dikelya'da bulunan Ayios Nikolas Golf Kulübü misafirdi. İki takımdan karşılıklı 9 çiftin oynadığı ve 18 Çukur Match Play formatında oynanan karşılaşma 6-3 ev sahibi CMC'nin üstünlüğü ile sonuçlandı. Eylül 2017'de Dikelya'da oynanan ilk maçta CMC Golf Kulübü avantajlı sayılabilecek bir skor elde etmiş ve 5-4 yenilmişti. İkili maçlar sonunda galip gelen CMC Golf Kulübü oldu. Maç sonrası bir konuşma yapan Ayios Nikolas Golf Kulübü Kaptanı John Kirk, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen turnuvalara bu yıl da devam edeceğini ve CMC Kaptanı Engin Portakalcıoğlu ile birlikte, 1 sezonda 2 değil 4 kez maç yapılması kararını aldıklarını, kardeş kulüp CMC Golf Kulübü'nde misafir olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve ilk kez galibiyete bu kadar yaklaştıklarını belirtti. Ödül sonrası iki kulüp oyuncuları birlikte yemek yeyip sohbet ettiler.