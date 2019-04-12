CMC Golf Kulübü, başarılıları ödüllendirdi

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Golf Sahasında 7 Nisan Pazar gün oynanan Tim Fidler Anı Golf Turnuvasını 38 Puan ile Ian Steven kazandı. Nicky O’Donnel yine 38 puanla ikinci olurken, Chris Moores 37 puanla üçüncüğü elde etti.

Turnuva sonrasında gerçekleşen yemekli ödül töreninde 2018 yılı içerisinde Efes Pilsen sponsorluğunda gerçekleşen önemli turnuvaların ve yıllık puanlı yarışmaların kupaları kazananlara, Efes Pilsen Sorumlusu Özer Tekeli, CMC Golf Kulübü Başkan’ı Sam Bray ve Kulüp Kaptan’ı Bob Hodge tarafından takdim edildi.

Tekler Matchplay

1.Gülay Garabli

2.George Offord

Tekler Strokeplay

1. Gülay Garabli

2. Targuc Özen

Çiftler Matchplay

1-Gülay Garabli - Hasan Garabli

2- Engin Portakalcıoğlu - Targuç Özen

2018 Eclectic

Şampiyon - Hasan Garabli

Best of Series

1. Hasan Garabli

2. Karl Crosby

3. Engin Portakalcıoğlu

Masters

1. Karl Crosby

2. Ian Steven

3. Chris Moores