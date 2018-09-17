CIU Arena sporseverleri bekliyor

CIU Arena, tüm spor alanlarını bünyesinde bulundurma özelliği ile entegre spor kompleksi olarak, yeni akademik dönemde sporseverleri karşılayacak

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Spor Koordinatörü Tarkan Kayaş, 2010 yılında açılışı gerçekleştirilen CIU Arena’nın tüm spor alanlarını bünyesinde bulundurma özelliği ile KKTC’nin ilk ve tek entegre spor kompleksi olduğunu açıkladı.

CIU Arena’nın sunduğu hizmetler hakkında bilgi veren Kayaş, sağlıklı ve bilinçli spor yapmayı hedeflemenin yanı sıra formda kalmak isteyen kişiler için ideal bir spor merkezi olduğunu belirtti. Spor Koordinatörü Tarkan Kayaş, CIU Arena’da kişilerin ister spinning stüdyosunda, isterlerse de ellinin üzerinde profesyonel kardiyo aletinden oluşan fitness salonunda vücut geliştirebileceklerini ifade etti. Tarkan Kayaş, iç mekanda 1.750 kişilik seyirci kapasitesine sahip kapalı spor salonunda, masa tenisi, aerobic-pilates stüdyoları, indoor-outdoor tırmanma duvarı, atış poligonu, squash salonları ve 8 kulvardan oluşan yarı olimpik, ısıtmalı yüzme havuzunun bulunduğunu aktardı.

Tesisin sadece iç mekanlarla sınırlı kalmadığını, açık alanlarının da mevcut olduğunu belirten Kayaş, tesiste 2 halı saha, 2 basketbol sahası, 2 voleybol sahası, 2 tenis kortu, plaj hentbolu, plaj voleybolu ve plaj futbolu kortlarının bulunduğuna da dikkat çekti. CIU Arena bünyesindeki beslenme uzmanları tarafından da vücut analizleri yapıldığını açıklayan Tarkan Kayaş, analizler sonucunda ise kişiye özel beslenme programlarının hazırlandığını belirtti. CIU Arena Spor Koordinatörü Tarkan Kayaş, spor kompleksinde kişilerin ilgilendikleri spor branşına ve beden yapısına uygun kişisel çalışma programlarının özel spor eğitmenleri tarafından oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.