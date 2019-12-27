Cimnastik’te raporlar onaylandı

KKTC Cimnastik Federasyonu'nun geçtiğimiz akşam Olağan Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, olağan genel kurulda faaliyet ve mali raporları üye kulüplerin onayına sundu.

Federasyona bağlı kulüplerin başkanlarının da katıldığı toplantıda 2019 faaliyet ve mali rapor oybirliği ile onaylandı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu genel kurulda yaptığı konuşmada üye kulüplerin genel kurula katılımına teşekkür ederken hep birlikte Jimnastik sporunu daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.