Cimnastikte hedef Parkur Yarışması düzenlemek

KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti, Türkiye Cimnastik Federasyonunun ilk kez düzenlediği Parkur Yarışmasını yerinde görürken, başkan Hasan Sapsızoğlu, “Parkur Yarışmasını yerinde inceleyerek, neleri, nasıl yapacaklarını belirlediklerini” açıkladı

KKTC Cimnastik Federasyonu, ülke cimnastiğini ileriye taşımak için yeni projeler üretirken, federasyonun yenilenen tüzüğü ile birlikte federasyon çatısı altına giren yeni branşlardan olan Parkur Yarışmasını izlemek için KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti Türkiye’ye gitti.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, as başkanı Erçin Çoban, ve genel koordinatör Basri Aydoğan, Türkiye Cimnastik Federasyonunun da ilk kez düzenlediği Parkur Yarışmasını yerinde görmek için İstanbul’a gittiler.

Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen’in davetlisi olarak Parkur Yarışmasını izleyen KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti izlenimleri sonrasında Parkur Yarışmasını ülkemizde de düzenlenmek için kısa süre içerisinde çalışmalarına başlayacak.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yaptıkları ziyaretle ilgili değerlendirmelerinde şunları söyledi:

“Dünya’da ve Türkiye’de Cimnastik Federasyonları bünyesine yeni giren Parkur Yarışması branşına olan ilgi artıyor. Parkur Yarışmasının olimpik branş olarak da kabul edilmesi, branşa olan ilginin artmasını sağlıyor.

Türkiye’de de ilk kez düzenlenen Parkur Yarışmasını yerinde inceleyerek, neleri, nasıl yapacağımızı belirledik. Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen de bu branş için bize her türlü desteği vereceğini söyledi. Parkur Yarışması teknik kurul başkanı Bahadır Altay’ın da üniversiteden okul arkadaşım olması bana ayrı bir mutluluk vermiştir. Bahadır Altay da yarışma düzenleyebilmemiz için bize gereken desteği verecek.”