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Cimnastikte dev şölen

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KKTC Cimnastik Federasyonunun düzenlediği 1. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni Atatürk Spor Salonunda, 450’yi aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilirken, izleyiciler salonu tamamen doldurdu

Cimnastikte dev şölen

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi ilklere imza atmaya devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde cimnastik şöleni düzenledi.

İlk kez düzenlenen “1. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni” Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilirken, şölene KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı 9 kulüpten 450’yi aşkın sporcu katıldı. “1. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni” için hazırlanan 500 bayrak sporcular tarafından taşınırken, şölene Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri bakanı Kudret Özersay ile Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan da katıldılar.

Togay Menekşeli'nin sunumuyla yapılan gece, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlarken, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri bakanı Kudret Özersay da gecede konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmalardan sonra 1. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şölenine katılan kulüpler, görkemli ve coşkulu bir şekilde gösterilerini gerçekleştirdiler. Gece, tüm sporculara ve kulüp yönetici ile antrenörlerine madalya dağıtılması ile son buldu.

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