Cimnastikte dev icraatlar

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 15 Haziran’da görevdeki ilk yılını tamamlayacak.Başkan Hasan Sapsızoğlu, devletten sadece 30,000 TL katkı alarak yaptıkları faaliyetlere dikkat çekti. Faaliyetlerin maliyet tutarı ile katkı arasındaki farkı halkımızın desteği ve iş insanlarımızın sponsorluğuile kapatarak faaliyetlerimizi gerçekleştirdiklerini söyleyen Sapsızoğlu, “Devede pire bir katkı ile bir yıllık görev süremiz içerisinde yurt içi ve yurt dışı birçok icraat yaptık.” ifadelerini kullandı.