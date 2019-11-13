Cimnastikte büyük gün

KKTC Cimnastik Federasyonunun düzenlediği1. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni bugün Atatürk Spor Salonunda, 450’yi aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi ilklere imza atmaya devam ederken, ilk kez düzenleyeceği 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Bayramı kutlama şöleni hazırlıklarını tamamladı.

“1. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni” 14 Kasım Perşembe günü 18:00 - 21:00 saatleri arasında Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı 9 kulüpten 450’yi aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek olan “1. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni” için 500 bayrak hazırlanırken, şölene siyasiler ve belediye başkanları da davet edildi.

Cimnastik Federasyonu yönetimi, 1. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleninin görkemli ve sorunsuz geçmesi için de Atatürk Kapalı Spor Salonunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.