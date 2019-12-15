Cimnastikte antrenör kursunda ilk etap tamamlandı

Cimnastik Federasyonunun 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu 30 kursiyerin katılımıyla devam ediyor. Kursun uygulamalı bölümü tamamlanırken, teorik dersleri bugünden itibaren Atak Eğitim Merkezinde yapılacak

KKTC Cimnastik Federasyonu, cimnastiği daha yaygın hale getirmek ve kulüplerin altyapılarının oluşmasına katkı koymak içinyeni antrenörler yetiştiriyor.

Bu amaçla federasyonun açtığı 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu devam ediyor. 30 kursiyerin katılımıyla 24 Aralık tarihine kadar sürecek olan kursun uygulamalı dersleri Cimnastik Fedarasyonu salonunda verildi. Kurstaki eğitimler Türkiye cimnastik sporunun duayen isimlerinden Prof. Seyhan Denizci ile ülkemiz cimnastiğinin önde gelen antrenörleri Mustafa Erbulut, Bilgin Çelik, Ayten Kasap Topal ve Basri Erdoğan tarafından verildi.

Kursun teorik dersleri bugünden itibaren Hamitköy'de bulunan Atak Eğitim Merkezinde yapılacak.

Yapılan çalışmaları bizzat takip eden ve kursiyerlere bilgiler de veren KKTC Cimnastik Fedarasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, düzenlenen kurs ile ilgili olarak açıklamalarda da bulundu.

Hasan Sapsızoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"KKTC Cimnastik Fedarasyonu olarak düzenlediğimiz 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunun uygulamalı bölümünü başarılı bir şekilde tamamlamış bulunuyoruz Pazartesi günü teorik derslerimiz başlayacak.

Yeni diplomalarını alacak olan hocalarımızla birlikte cimnastik sporumuz emin ellerde olacak. Artık ülke sporu tamamıyla değişip ve gelişecek."