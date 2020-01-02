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Cimnastikte antrenör kursu tamamlandı

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Cimnastik Federasyonunun düzenlediği 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu 30 kursiyerin katılımıyla tamamlanırken, kursiyerlerin teorik ve pratik derslerdeki başarılıları dikkat çekti

Cimnastikte antrenör kursu tamamlandı

KKTC Cimnastik Federasyonu, cimnastiği daha yaygın hale getirmek ve kulüplerin alt yapılarının oluşmasına katkı koymak için yeni antrenörler yetiştirdi.

Federasyonun açtığı 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu tamamlandı. 30 kursiyerin katılımıyla düzenlenen kursun uygulamalı dersleri Cimnastik Fedarasyonu salonunda verildi. Kursu KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da takip etti.

Kurstaki eğitimler Türkiye cimnastik sporunun duayen isimlerinden Prof. Seyhan Denizci ile ülkemiz cimnastiğinin önde gelen antrenörleri Mustafa Erbulut, Bilgin Çelik, Ayten Kasap Topal ve Basri Erdoğan tarafından verildi.

Kursun teorik dersleri ise Hamitköy'de bulunan Atak Eğitim Merkezinde eğitmenler Ulaş Yavuz ve Nazım Burgul tarafından verildi.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu kursun tamamlanması ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Cimnastiği daha yaygın hale getirmek ve kulüplerin alt yapılarının oluşmasına katkı koymak için yeni antrenörler yetiştirdik. Kursumuz çok başarılı bir şekilde tamamlandı. Katılan kursiyerlerimizin teorik ve uygulamalı derslerdeki yüksek başarıları bizleri mutlu etti.

Böylesine iyi yetişmiş, kaliteli bir ekiple cimnastik ailesinin geleceği güvence altına alınmıştır. Özelde cimnastik sporuna, genelde ise ülke sporuna hayırlı olsun."

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