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Cimnastikçilerimizde hedef Birinci Lig

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Cimnastikçilerimizde hedef Birinci Lig
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Samsun'da düzenlenecek olan TC Cimnastik Fedarasyonu 2. Etap kulüpler arası cimnastik müsabakası için KKTC Cimnastik Federasyonu takımı adadan ayrıldı.
Federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu, KKTC Cimnastik Federasyonu takımını, Ercan Devlet Havaalanından Samsun'a uğurladı. İlk etapta üçüncü olan takımımız, ikinci etapta, ikinci olduğu takdirde Birinci Lige yükselecek.

1. Mustafa ERBULUT - Antrenör -
2. Türkay ÖZATA - Yrd. Antrenör - .

3. Deniz Emre ŞAFAK - Sporcu yarışmacı
4. Kaan ÖZTÜRK -Sporcu yarışmacı
5. Eren ALIŞ - Sporcu yarışmacı
6. Mehmet KARSU - Sporcu yarışmacı

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