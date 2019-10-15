Cimnastikçilerimiz İstanbul’da yarışacaklar

CimnastikFedarasyonu Ritmik Cimnastik Kız Karmamız, federasyonun çıkardığı piyango gelirlerinden elde edilen gelirlerle, İstanbul’da düzenlenecek olan Kulüplerarası Ritmik Cimnastik Şampiyonasına katılacaklar

Cimnastik Fedarasyonu Ritmik Cimnastik Kız Karmamız, İstanbul’da düzenlenecek olan Kulüplerarası Ritmik Cimnastik Şampiyonasına katılmak için bugün sabah adadan ayılıyor.

Cimnastik Fedarasyonu kafilesinde federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu, antrenör Lidya Sarak Alıcı ve sporcularımız Masal Kıran, Sıla AylinTepegöz, Su Karasoy, AleynaYaşar ve Zeynep Nazife Cenk yer alacaklar.

CimnastikFedarasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Ritmik Cimnastik Şampiyonasına katılacakk olan ekibin hedefi ve federasyonun durumu ile ilgili şunları söyledi:

“Satışa çıkardığımız biletlere yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür ederiz. Bize gösterdikleri destek sayesinde çocuklarımızı Türkiye’deki yarışmalara götürebiliyoruz.

Cuma günü de artistik cimnastik kız takımımız, biletlerden elde ettiğimiz gelir sayesinde Türkiye’deki kulüplerarası şampiyonaya katılacaklar.Yoğun bir çalışma temposu içerisinde olan ritmikçilerimizden güzel sonuçlar bekliyoruz.”