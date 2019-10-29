Cimnastikçilerimiz İstanbul’da başarıyla yarıştılar

CimnastikFedarasyonu Ritmik Cimnastik Kız Karmamız, İstanbul’da düzenlenen Kulüplerarası Ritmik Cimnastik Şampiyonasına katıldılar.
CimnastikFedarasyonunun çıkardığı piyango biletlerinde elde edilen gelirle yarışmaya katılan kafilede, federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu, antrenör Lidya Sarak Alıcı ve sporcularımız Masal Kıran, Sıla AylinTepegöz, Su Karasoy, AleynaYaşar ve Zeynep Nazife Cenk yer aldılar.
Ritmik Cimnastikbranşında yarışan takımımız, 30 takım arasından 9. olarak önemli bir başarıya imza attı.