Cimnastikçiler, Konya'da yarışacak

KKTC Cimnastik Federasyon Karması 22-24 Haziranda Konya'da düzenlenecek olan kulüpler arası minikler - küçükler 1.hafta müsabakalarına katılmak için Türkiye'ye gitti.

KKTC Cimnastik Federasyonu yeni başkanı Hasan Sapsızoğlu da ilk icraatı olan söz konusu yarışmaya gidecek olan kafileyi yolcu etmek için Ercan Devlet Havaalanına gitti.

Hasan Sapsızoğlu, Konya'daki müsabakalarda yarışacak çocuklara ve antrenörlerine başarılar dilerken, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanç getirdi.

Cimnastik Federasyon kafilesinde, kafile başkanlığını Basri Aydoğan yaparken, antrenör Mustafa Erbulut, sprocular Deniz Emre Şafak, Kaan Öztürk, Mehmet Karsu ve Eren Alış sporcu olarak kafilede yer alıyorlar.