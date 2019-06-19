 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
117 0
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
283 0
 
20 0
27 0
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
121 0
BTM 'de ilk hedef finaller
BTM 'de ilk hedef finaller
164 0
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
143 0
banner82

Cimnastikçiler, Konya'da yarışacak

banner27

banner315
Cimnastikçiler, Konya'da yarışacak
banner267

KKTC Cimnastik Federasyon Karması 22-24 Haziranda Konya'da düzenlenecek olan kulüpler arası minikler - küçükler 1.hafta müsabakalarına katılmak için Türkiye'ye gitti.

KKTC Cimnastik Federasyonu yeni başkanı Hasan Sapsızoğlu da ilk icraatı olan söz konusu yarışmaya gidecek olan kafileyi yolcu etmek için Ercan Devlet Havaalanına gitti.   

Hasan Sapsızoğlu, Konya'daki müsabakalarda yarışacak çocuklara ve antrenörlerine başarılar dilerken, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanç getirdi.

Cimnastik Federasyon kafilesinde, kafile başkanlığını Basri Aydoğan yaparken, antrenör Mustafa Erbulut, sprocular Deniz Emre Şafak, Kaan Öztürk, Mehmet Karsu ve Eren Alış sporcu olarak kafilede yer alıyorlar.

Etiketler; #Cimnastik
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.