Cimnastik Federasyonu 2018 yılı kış müsabakalarında cimnastikçiler hünerlerini sergilediler

Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 yılı kış müsabakaları, Cimnastik Federasyonu salonunda yapıldı.

2018 yılı kış müsabakaları üye kulüplerin katılımı ile gerçekleştirildi. Artistik Cimnastik genç erkekler, Artistik Cimnastik yıldız erkekler, Artistik Cimnastik minik erkekler, Artistik Cimnastik minik kızlar, Artistik Cimnastik yıldız kızlar, Artistik Cimnastik küçük kızlar, Ritmik Cimnastik küçükler A grubu (Serbest Seri), Ritmik Cimnastik küçükler B grubu (Serbest Seri), Ritmik Cimnastik minikler (Serbest Seri), Ritmik Cimnastik yıdızlar (Top-Çember), olmak üzere on ayrı kategoride sporcuların katılımı ile gerçekleştirilerek dereceye giren sporcular belirlendi.

Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 yılı kış müsabakaları Artistik Cimnastik genç erkeklerde Hasan Sadrazam Avukat (Girne Taekwondo), Artistik Cimnastik yıldız erkeklerde Kıvanç Buba (Fitstop), Artistik Cimnastik minik erkeklerde Kaan Öztürk (Akdeniz SB), Artistik Cimnastik minik kızlarda Nehir Demirtaş (Fitstop), Artistik Cimnastik yıldız kızlarda Irmak Demirtaş (Fitstop), Artistik Cimnastik küçük kızlarda Ela Moda(Fitstop), Ritmik Cimnastik küçükler A grubu (Serbest Seri) Sude Dönmez (Başkent YD), Ritmik Cimnastik küçükler B grubu (Serbest Seri) Hazan Yaşlıhan (Elit SK), Ritmik Cimnastik minikler (Serbest Seri) İldem Afacan (Elit SK), Ritmik Cimnastik yıdızlar (Top-Çember) İldem Afacan (Elit SK) birinci oldu.

Dereceye giren sporcular ve kategorileri şöyle:

Artistik Cimnastik Genç Erkek:

1.Hasan Sadrazam Avukat (Girne Taekwondo)

Artistik Cimnastik Yıldız Erkek:

1.Kıvanç Buba (Fitstop)

Artistik Cimnastik Minik Erkek Takımı:

1.Kaan Öztürk (Akdeniz SB)

2.Mehmet Karsu (Akdeniz SB)

3.Eren Alış (Akdeniz SB)

Artistik Cimnastik Minik Kız Takımı:

1.Nehir Demirtaş (Fitstop)

2.Gülay Kaya (Girne Taekwondo)

3.Meliha Kafadar (Fitstop)

Artistik Cimnastik Yıldız Kız Takımı:

1.Irmak Demirtaş (Fitstop)

2.Eylül Gelen (Başkent YD)

Artistik Cimnastik Küçük Kız Takımı:

1.Ela Moda (Fitstop)

2.Sevgi Kalyoncu (Fitstop)

3.Özden Öztümen (Fitstop)

Ritmik Cimnastik Küçükler A Grubu (Serbest Seri):

1.Sude Dönmez (Başkent YD)

2.Selin Tüfekçi (Başkent YD)

Ritmik Cimnastik Küçükler B Grubu (Serbest Seri):

1.Hazan Yaşlıhan (Elit SK)

Ritmik Cimnastik Minikler (Serbest Seri):

1.İldem Afacan (Elit SK)

Ritmik Cimnastik Yldızlar (Top-Çember):

1.İldem Afacan (Elit SK)