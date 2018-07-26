Cimnastik şöleni gerçekleştirildi

Cimnastik Federasyonu, 16 dans kulübü ile cimnastik kulübünün 200'e yakın cimnastik sporcusunun katılımıyla cimnastik şöleni düzenledi. Şöleni 1,000’e yakın kişi izledi

Yıllardır kulüpler arası faaliyetler gerçekleştirmeyen Cimnastik Federasyonu, Spor Dairesi tarafından Erbay Sancak’ın başkanlığa atanmasından sonra ilk faaliyetini gerçekleştirdi.

Erbay Sancak başkanlığındaki Cimnastik Federasyonu yönetimi, 20 Temmuz kutlama etkinlikleri çerçevesinde Çarşamba günü Cimnastik Federasyonu lokalinde cimnastik şenliği düzenledi. Erbay Sancak'ın konuşması ile başlayan şenliği Spor Dairesi müdürü Alkan Değirmencioğlu da bir süre izledi.

Özerk bir federasyon olmamasına rağmen önemli bir potansiyele sahip olan federasyon, 16 dans kulübü ile cimnastik kulübünün katılımıyla şöleni gerçekleştirdi. Gösterilerde, federasyon sporcuları da bireysel olarak yer aldılar. Şölen boyunca yaklaşık 200 cimnastik sporcusu, antrenörleri eşliğinde hünerlerini sergilediler.

Nicosia Dance House, Elit Fitness Club, Orta Doğu Spor Kulübü, Cranberries Dance Studio, Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği, NEV Cimnastik Kulübü ve Alt Yapı Derneği, Kaptan Erbay Spor Kulübü Birliği ve Futbol Okulu, Ada Cimnastik İhtisas Derneği, K T Aerobik Kangoo Jumps Spor Derneği, Lefkoşa Cimnastik İhtisas Spor Derneği, Mod Dans Çocuk Fitness ve Aktivite Derneği, etkinlikte yer alan kulüpler oldular.

Hasan Avukat, Alisa Yarkın, Irmak Demirtaş, Emine Yarkın, Eylül Gelen,Kıvanç Buba, İpek Bakro, Kaan Öztürk, Serin Adışanlı, Deniz Emre Şafak, Ayten Kasap, Selin Tüfekçi, Mehmet Karsu, Eren Alış, Ayça Karip, İldem Afacan, Hazan Yaşlıhan ve Yusuf Uçar da cimnastik şenliğinde bireysel olarak yer aldılar.