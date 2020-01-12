Cimnastik Salonu, devletin hizmetinde

KKTC Cimnastik Federasyonunun kullanımında olan cimnastik salonu, birçok eksiklik ve sorunlarına rağmen cimnastik sporcularının yanı sıra devletin hizmetine de veriliyor.

KKTC Merkezi Cezaevinde görev yapan gardiyanlar da cimnastik salonunda eğitim almaya başladılar. Gardiyanlar eğitim programları çerçevesinde mesleki müdahale teknikleri ve taktikleri konulu uygulamalı derslerini, cimnastik salonunda alıyorlar.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu gardiyanların eğitim çalışmaları çerçevesinde KKTC Cimnastik Federasyonu salonunu kullanmaları ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak devletimize bağlı kurum kuruluşlarla iş birliği ve yardımlaşmalarda bulunmak bizleri memnun etmektedir. Cezaevi personeline almış oldukları eğitimlerinde başarılar dileriz.”