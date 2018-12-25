Cimnastik kulüpleri, genel kurul bekliyor

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği Başkanı Yüksel Özyaşar, düzenli bir faaliyeti olmayan KKTC Cimnastik Federasyonu’nun genel kurulunu gerçekleştirilmesi gerektiğini açıklarken, 12 kulübü olan ve 2 yılda yaklaşık 280,000TL aktarılan federasyonun özerk olması gerektiğini belirtti

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği Başkanı Yüksel Özyaşar; KKTC Cimnastik Federasyonu’nun genel kurulunun gerçekleştirilmemesi ve özerkliğe kavuşturulmamasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Yüksel Özyaşar’ın açıklamaları şöyle:

“29 Eylül 2018 tarihinde KKTC Cimnastik Federasyonu başkanının daveti ile kulüp başkanları ve temsilcileriyle federasyon merkezinde yapılan toplantıda, 5 kulübün imzasını içeren bir yazıyla federasyonu seçimli olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak için gerekli çağrı yazısı, imza karşılığında bizzat federasyon başkanına elden teslim edilmiştir. O gün bu gündür federasyon başkanı ve yönetim kurulu kendi yasal mevzuatını ve genel kurul çağrısı yapan üye kulüplerini dikkate almıyor. Oysa federasyon başkanı ve yönetim kurulu yasal mevzuata göre genel kurul çağrısı yapıldıktan en geç 1 ay içerisinde olağanüstü genel kurulunu yapma zorunluluğu bulunuyor. Yasal süreç olarak 29 Ekim’de sona eren ve bugüne dek geçen sürede federasyon başkanı tarafından herhangi bir genel kurul çağrısı kulüplere yapılmamıştır. Bu da şunu gösteriyor ki federasyon kendi kulüplerini hiçe sayıyor ve dikkate almıyor.

Yapılan Spor Şurası’nda Cimnastik Federasyonu’nun 12 üye kulübü olduğunun gösterilmesine rağmen seçime gitmemesi, bu federasyon hakkında geçmiş ve bugün dahil karanlık durumların olduğu şüphesi ve iddiasını ortaya koyuyor. Özerk olmayan ve düzenli bir faaliyeti olmayan federasyona 2 yılda devlet bütçesinden aktarılan para (yaklaşık 280,000TL) ve çocuklardan kurs karşılığı alınan aidat gelirleri de eklenince ortaya dudak uçuklatacak rakamlar çıkmaktadır. Acaba, genel kurul bu yüzden mi yapılmıyor? Konu Başbakan ve Spor Dairesi Müdürü’nün bilgisinde olmasına rağmen, bu federasyon ile ilgili herhangi bir araştırma veya işlem yapılmamaktadır. Hatta olağan veya olağanüstü genel kurulunu yapması yönünde herhangi bir yaptırım bile yapılmamakta ve koruma altına alınmış bir federasyon görüntüsü bulunuyor.

Ayrıca, federasyonun kendi yasal tüzüğü, her yıl Aralık ayı içinde ve bir hafta öncesinden yerel bir gazetede duyuru yapması kaydı ile olağan genel kurulunu yapmak zorundadır. Bugün itibarı ile federasyon Aralık ayı içinde olağan genel kurulunu tamamlayamaz. Genel kurulu zamanında yapmayan federasyon, Spor Yasası maddeleri uyarınca başkan ve diğer organları görevden alınırlar ve faal üye kulüplerle yeni başkan seçmek için Spor Dairesi Müdürlüğü olağanüstü genel kurul yapmayı emreder. Acaba Spor Dairesi bu saatten sonra cimnastik için önemli bir adım atacak mı? Bekliyoruz.”