Cimnastik Federasyonunun kampanyası tamamlandı

Cimnastik Federasyonu ile Çocuklar İçin El Ele Grubu işbirliğiyle sürdürülen yardım kampanyası, hayatın normalleşmeye başlaması üzerine tamamlandı

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Çocuklar İçin El Ele Grubu işbirliğiyle 15 Mart’tan bu yana sürdürülen yardım kampanyası, hayatın normalleşmeye başlaması üzerine tamamlandı.

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Çocuklar İçin El Ele Grubundan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“İşsiz kalan insanlara elimizi uzattığımızı kamuoyuna gururla duyurmak isteriz. Öncelikle çocuklar için süt, bez ve mama desteği için başlattığımız süreçte zor durumda olan çocuklu ailelerin gıda yardımı ihtiyaçlarına da duyarsız kalmadık.

Koca yürekli gönüllü insanlardan oluşan grubumuzu takip eden siz değerli üyelerin desteği, iş insanlarının desteği ile hem maddi hem manevi olarak zorlukların üstesinden gelmeye çalıştık. Tamamen gönüllü olarak yürüttüğümüz bu yardım kampanyasında sizlerin desteğiyle oluşturduğumuz yardım paketlerini federasyon binamızda toplayarak ihtiyaçlı ailelere ulaştırdık. Normalleşmeye başlayan güzel Adamızın bir daha buna benzer günler görmemesini dileriz. İş kollarının açılması ve normalleşme süreci nedeniyle bu paylaşımı sonlandırıyoruz. Çocuklar söz konusu olduğunda ihtiyaç halinde derhal devreye girip elimizden gelen en iyi şekilde desteğe devam edeceğimizi bildirmek isteriz.

Dileriz bu süreçte işsiz kalan herkes tekrar ekonomik refah seviyesini düzelterek 2 ay önceki hayatlarımıza tez zamanda ulaşırız. Her şey çocuklar gülsün diye. Çocukların mutlu olduğu dünyayı inşa etmek bizim elimizde, her şey iyilikle mümkündür. Sağlıkla kalınız.”