Cimnastik Federasyonu’ndan saygı ziyareti

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu eşliğindeki yönetim kurulu üyeleri, yıllarca cimnastik sporuna hizmet veren merhumların kabirlerini ziyaret etti

KKTC Cimnastik Federasyonundan, Hasan Sapsızoğlu başkanlığından bir heyet bazı kabir ziyaretlerinde bulundu.

Federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu eşliğindeki yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak yıllarca cimnastik sporuna hizmet veren eski eğitmen Türkay Çavuşgil'in kabrini ziyaret ederek, çiçek bıraktı. Ardından da Cimnastik Federasyonu eski başkanı Fatoş Türkel'in eşi Halit Türkel'in mezarını ziyaret eden heyet, daha sonra Cimnastik Federasyonu salonunda yıllarca hizmet veren İrfan Apel'in kabrini ziyaret etti.

Kabristanlıkta konuşma yapan başkan Hasan Sapsızoğlu, yıllarca çocuklar için hizmet veren bu isimleri saygıyla anmak için ziyarette bulunduklarını belirterek, "geçmişimizi unutmadan geleceğe umutla bakarak, çocuklarımıza hak ettiği değeri vermeye çalışacağız. Bundan sonraki süreçte de bu isimlerin anılarını yaşatarak onları unutturmayacağız" dedi.