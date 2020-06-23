Cimnastik Federasyonunda ziyaretler sürüyor

Başkan Hasan Sapsızoğlu ile genel sekreter Toykan Özdamar, Erbulut Cimnastik Kulübünü ziyaret ederek, kulübün faaliyetleri hakkında bilgi aldı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile yöneticilerin kulüp ziyaretleri devam ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu genel sekreteri Toykan Özdamar ile Erbulut Cimnastik Kulübünü ziyaret eden Hasan Sapsızoğlu, ziyaret ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Lefkoşa kulüplerimizden olan Erbulut Cimnastik Kulübünü, genel sekreterimizToykan Özdamar ile birlikteziyaret ettik.

Ülke cimnastiğimize uzun yıllar sporcu olarak hizmet eden eski milli cimnastikci ve Milli takım antrenörlerimizden olan Mustafa Erbulut’un kurduğu Erbulut Cimnastik kulübünün başkanlığını Emel Serdaroğlu yürütmektedir.

Tüm bilgi ve deneyimini çocuklarımıza aktaran Mustafa Erbulut’a ve Erbulut Cimnastik ailesine, çocuklarımıza verdikleri değer için çok teşekkür ederiz.”