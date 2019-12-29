banner255
banner69
Girne’de salonda sorun çok
Girne’de salonda sorun çok
13 0
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
10 0
 
Kaplanlar,
Kaplanlar, "Günay abileri" için kazandı
181 0
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
41 0
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
22 0
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
26 0
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
22 0
banner355

Cimnastik Federasyonu salonu dökülüyor

banner27

KKTC Cimnastik Federasyonu salonu, yıllardır tadilat ve tamirat yapılmadığı için adeta dökülürken, bu durum spor için sağlıksız bir ortam yaratıyor. Tavanı akıtan salon tehlike saçarken, sporcuların hasta olmalarına neden oluyor

Cimnastik Federasyonu salonu dökülüyor

KKTC Cimnastik Federasyonu salonu, yıllardır tadilat ve tamirat yapılmadığı için adeta dökülüyor.

Tavanı akıtan KKTC Cimnastik Federasyonu salonu nemli ortamdan dolayı sağlıksız bir yapıya bürünürken, yönetim kurulu odasının elektrik sisteminin yanından su sızması tehlikeyi daha da büyütüyor. Isıtması ve havalandırması da olmayan salon kış günlerinde adeta buz gibi olurken, sporcular soğuk atmosferde çalışmak zorunda kalıyorlar.

Eski yönetimden kalma borçlar nedeniyle tüm gelirlerine mahkemece el konulan Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi kısıtlı imkanlarla birçok faaliyet gerçekleştirmesine rağmen, salon tadilatı konusunda destek bekliyor.

Geçtiğimiz haftalarda sponsor desteği ile salonun ışıklandırılmasını yapan yönetim kurulu, kapsamlı tadilat ve tamirat için Spor Dairesinin katkı yapmasını bekliyor. 

SAPSIZOĞLU: YETKİLİLERİNDEN KATKI BEKLİYORUZ

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, salonun durumu ve yapılması gerekenlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Salonumuzun durumu içler acısıdır. Tavanı su geçiren salonun içerisi neme neden olurken, bu nem, zeminin ve aletlerin zarar görmesine neden oluyor. Elektrik sisteminin yanından da su sızarken, bu durum hayati tehlike de yaratıyor.

Yönetim kurulumuz ile birlikte Başbakanımız Ersin Tatar ve Spor Dairesi genel yönetim kurulu başkanı Kemal Deniz Dana'ya yaptığımız ziyarette kendilerinden tadilat ve havalandırma sistemi yapımı için söz almıştık. 2020 yılı içerisinde kendilerinin bu sorunlarımızı gidereceklerine inanıyorum.

Çünkü salonda ısıtma sistemi olmadığı için çocuklarımız sürekli hasta oluyorlar. Çocuklar çıplak ayakla ya da çorapla yere bastıkları için soğuk alıp, rahatsızlanıyorlar. Bu olumsuzlukların giderilmesi için zaman kaybedilmeden devlet yetkililerinden, salonumuz için gerekli katkıyı yapmalarını bekliyoruz."

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.