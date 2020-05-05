Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor

KKTC Cimnastik Federasyonu salonu bugün Lefkoşa’yı etkisi altı alan yoğun sağanak yağış sonrasında çökme aşamasına geldi.

Özellikle tavanı çok yıpranmış olan ve geçmişte de akıtarak tehlikeye neden olan salonun bugünkü durumu sonrasında başkan Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Yetkililere duyurulur; Bugünkü sağanak yağıştan sonra federasyona yardım paketi hazırlamak için gittiğimizde gözlerimize inanamadık.

İlaçlanmış dezenfekte edilmiş salonumuzun kafamıza yıkılıyor olduğunu görünce çok üzüldük. Ön tarafı yardım yeri olan salonun iç kısmı yıkılıyor. Yetkililer salonumuzun tadilatı için bir an önce harekete geçmelidirler.”