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Cimnastik Federasyonu kilitlendi

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KKTC Cimnastik Federasyonu, mahkeme tarafından federasyonun gelirlerine el konulması nedeniyle, faaliyet yapamayacak konuma geldi.

Cimnastik Federasyonu kilitlendi
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 Başkan Hasan Sapsızoğlu, devlet katkılarını kullanamayacak olmalarından dolayı, 2 yıl boyunca faaliyet yapamaz duruma geldiklerini söylerken, Pazartesi akşamı geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirip, yol haritası belirleyeceklerini açıkladı

KKTC Cimnastik Federasyonunun, Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, mahkeme tarafından federasyonun gelirlerine el konulması nedeniyle, faaliyet yapamayacak konuma geldi.

Konu ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamaları yaptı:

"KKTC Cimnastik Federasyonunun, Selen Osmanlı başkanlığındaki yönetim kurulunun, Ceremi Travel isimli şirkete ödememelerini yapmaması nedeniyle federasyon mahkemelik oldu.

Mahkeme sonuçlandı ve tüm devlet katkılarımıza el konuldu. Bu arada 115 bin TL'lik borç 152 bin TL oldu. Ama aynı dönemden borç sadece bu da değildir. Bir tanede 24 bin TL'lik bir borç daha var. Onunla ilgi dava da sonuçlandı. O borcu da şimdiki yönetim ödemek zorundadır.

Mahkeme kararları nedeniyle yıllık 120 bin TL olan devlet katkımızı kullanamayacağız. Bu da demek oluyor ki biz 2 yıl boyunca faaliyet yapamaz noktada olacağız.

Göreve kısa süre önce gelmemize ve birçok güzel faaliyetlere imza atmaya başlamışken, bunları yaşamak bizleri çok üzmüştür.

Bundan sonraki süreci nasıl devam ettireceğimizle ilgili görüş alış verişinde bulunmak, kararlar almak için 26 Ağustos Pazartesi akşamı geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıya sadece yönetim kurulu üyelerimiz değil kulüplerimiz de katılacaktır.

Kulüplerimizin davet edileceği bu toplantı sonrasında KKTC Cimnastik Federasyonunun yol haritası belli olacaktır."

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