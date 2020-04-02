Cimnastik Federasyonu kampanya başlattı

Cimnastik Federasyonu, yardıma muhtaç çocuklar için “Çocuklarımız için el ele”isimli yardım kampanyası başlatarak, süt, bez, mama ve maddi yardımları, makbuz karşılığı topluyor

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındakiyönetim kurulu, yardıma muhtaç çocuklara yönelik olarak yardım kampanyası başlattı.

Cimnastik Federasyonundan “Çocuklarımız için el ele” yardım kampanyası ile ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

“Dünyada yaşanan Covid-19 salgınından ülkemiz de ciddi bir şekilde etkileniyor. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreçten inşallah hep birlikte sağ selim çıkacağız.

Zaman bir birimize destek olma zamanıdır. Bu vesileyle federasyonumuz yardıma muhtaç çocuklarımıza süt, bez, mama vb yardımda bulunmak için karınca kararınca maddi yardım ya da bez, süt, cici bebe vb gibi yardımda bulunmak isteyenler lütfen bizlere ulaşsınlar. Şimdiden herkese çok teşekkür ederiz.”

Not: Yardımlarınıza bağış makbuzu kesilecek.

Yardımlarınız için iban: tr02000 64 00000 1681 8053 8378

Yardım talepleriniz için:

Whatsap: 05488356036 Figen hanım